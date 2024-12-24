У Львові 24 грудня попрощалися з чотирма загиблими захисниками

У Львові попрощалися з чотирма захисниками
У Львові у вівторок, 24 грудня, попрощалися з чотирма захисниками. Йдеться про Івана Андреїва, Юрія Попика, Віталія Криштала та Ярослава Семчишина.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Прощання з військовими у Львові
Полеглих воїнів поховали на Личаківському кладовищі. Попри святкові дні, біль від втрати не вщухає.
Нагадаємо, коли українського захисника повертають додому "на щиті", земляки зустрічають його кортеж живим коридором, схиляючись на коліна. Генштаб ЗСУ офіційно підтримав цю традицію 11 серпня 2022 року.
Також ми писали, що тіло загиблого військовослужбовця ЗСУ повинно бути доставлено із зони бойових дій до місця поховання протягом трьох днів.
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