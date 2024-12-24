У Львові 24 грудня попрощалися з чотирма загиблими захисниками

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові у вівторок, 24 грудня, попрощалися з чотирма захисниками. Йдеться про Івана Андреїва, Юрія Попика, Віталія Криштала та Ярослава Семчишина.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, коли українського захисника повертають додому "на щиті", земляки зустрічають його кортеж живим коридором, схиляючись на коліна. Генштаб ЗСУ офіційно підтримав цю традицію 11 серпня 2022 року.

Також ми писали, що тіло загиблого військовослужбовця ЗСУ повинно бути доставлено із зони бойових дій до місця поховання протягом трьох днів.