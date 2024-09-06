Во Львове простились с матерью и дочерьми, погибшими во время российского обстрела

Отец семьи на похоронах. Фото: Новини.LIVE

Во Львове провели в последний родственный путь Базилевичей, которые стали жертвами российского обстрела. Вражеская ракета унесла жизни трех сестер — Ярины, Дарии, Эмилии — и их матери Евгении. Единственным, кто остался в живых, есть отец семьи.

Об этом сообщают Новини.LIVE в пятницу, 6 сентября.

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Захоронение семьи Базилевичей

Во Львове на Лычаковском кладбище похоронили Евгению Базилевич и ее троих дочерей — 21-летнюю Ярину, 18-летнюю Дарью и 7-летнюю Эмилию. Обряд прощания и похоронная служба прошли в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

На похоронах присутствовал отец семьи Ярослав, во время обстрела он был ранен и пережил операцию. Среди тех, кто отдал уважение семье Базилевичей, были тысячи неравнодушных людей, в том числе представители украинского скаутского движения "Пласт". Евгения вместе со своими старшими дочерями — Яриной и Дарьей — были активными членами этой организации.

Похорон семьи Базилевичей. Фото: Новини.LIVE

Отец семьи на похоронах. Фото: Новини.LIVE

Отец семьи на похоронах. Фото: Новини.LIVE

Отец семьи на похоронах. Фото: Новини.LIVE

Похорон семьи Базилевичей. Фото: Новини.LIVE

Мэр Андрей Садовый также присутствовал на прощании с семьей.

"4 гроба. 4 креста. Одна семья. Это самое страшное, что я видел в жизни. Вечная Память", — написал мэр Львова.