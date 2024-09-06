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У Львові попрощалися з родиною, яку вбила російська ракета — фоторепортаж

6 вересня 2024 19:25
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Львові попрощалися з матір'ю і дочками, які загинули під час російського обстрілу
Батько родини на похованні. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Львові провели в останню путь родинну Базилевичів, які стали жертвами російського обстрілу. Ворожа ракета забрала життя трьох сестер — Ярини, Дарії, Емілії — та їхньої матері Євгенії. Єдиним, хто залишився в живих, є батько родини.

Про це повідомляють Новини.LIVE у п'ятницю, 6 вересня.

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Поховання родини Базилевичів

У Львові на Личаківському кладовищі поховали Євгенію Базилевич та її трьох доньок — 21-річну Ярину, 18-річну Дарину і 7-річну Емілію. Обряд прощання та похоронна служба відбулися в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

На похованні був присутній батько родини Ярослав, під час обстрілу він був поранений та пережив операцію. Серед тих, хто віддав шану родині Базилевичів, були тисячі небайдужих людей, зокрема представники українського скаутського руху "Пласт". Євгенія разом зі своїми старшими доньками — Яриною та Дариною — були активними членами цієї організації.

Поховання родини Базилевичів. Фото: Новини.LIVE
Поховання родини Базилевичів. Фото: Новини.LIVE
Батько родини на похованні. Фото: Новини.LIVE
Батько родини на похованні. Фото: Новини.LIVE
Батько родини на похованні. Фото: Новини.LIVE
Батько родини на похованні. Фото: Новини.LIVE
Батько родини на похованні. Фото: Новини.LIVE
Батько родини на похованні. Фото: Новини.LIVE
Поховання родини Базилевичів. Фото: Новини.LIVE
Поховання родини Базилевичів. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Андрій Садовий також був присутнім на прощанні з родиною.

"4 труни. 4 хрести. Одна сім'я. Це найстрашніше, що я бачив в житті. Вічна Памʼять", — написав мер Львову.

Допис Андрія Садового. Фото: скриншот
Допис Андрія Садового. Фото: скриншот

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19:39 Чоловіків можуть мобілізувати попри бронювання — адвокатка пояснила нюанси

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

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