Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове должностное лицо Военной службы правопорядка за взятки предлагало службу в тылу arrow

Во Львове должностное лицо Военной службы правопорядка за взятки предлагало службу в тылу

24 апреля 2024 16:11
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Во Львове военное должностное лицо за взятки предлагало службу в тылу
Следственные действия во Львове. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Во Львове задержан 26-летний чиновник Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, предлагавший за взятки службу в безопасных регионах. За 3 000 долларов он организовывал прохождение службы в тыловых воинских частях.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона в среду, 24 апреля.

Читайте также:

Взятки в военных структурах

Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о подозрении 26-летнему мужчине, являющемуся военнослужащим территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ. Его обвиняют в вымогательстве взятки. По информации прокуроров, он хотел, чтобы мобилизованный мужчина заплатил ему 3 000 долларов США за службу в тыловой воинской части в Ровенской или Львовской областях.

Взятки в ВСУ
Сообщения Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Фото: скриншот

Подозреваемый должен был договориться с военными чиновниками и согласовать с ними перевод мобилизованного на службу в безопасные регионы. Он был задержан во Львове во время получения указанной суммы.

задержание на взятках
Задержание подозреваемого при получении взятки. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако с правом внесения залога. Дополнительно прокуратура проверяет причастность к преступлению других лиц. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Хмельницкой области разоблачили на взятке главу военно-врачебной комиссии, которая за взятки оформляла инвалидность военнообязанным.

А в Одесской области работник полиции требовал взятку в сумме более 3 000 долларов от мужчины, чтобы отменить административный протокол против него.   

        

взятка
Львов
Львовская область
Срочная служба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри