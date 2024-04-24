Во Львове военное должностное лицо за взятки предлагало службу в тылу

Следственные действия во Львове. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Во Львове задержан 26-летний чиновник Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, предлагавший за взятки службу в безопасных регионах. За 3 000 долларов он организовывал прохождение службы в тыловых воинских частях.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона в среду, 24 апреля.

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Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о подозрении 26-летнему мужчине, являющемуся военнослужащим территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ. Его обвиняют в вымогательстве взятки. По информации прокуроров, он хотел, чтобы мобилизованный мужчина заплатил ему 3 000 долларов США за службу в тыловой воинской части в Ровенской или Львовской областях.

Сообщения Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Фото: скриншот

Подозреваемый должен был договориться с военными чиновниками и согласовать с ними перевод мобилизованного на службу в безопасные регионы. Он был задержан во Львове во время получения указанной суммы.

Задержание подозреваемого при получении взятки. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако с правом внесения залога. Дополнительно прокуратура проверяет причастность к преступлению других лиц. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Хмельницкой области разоблачили на взятке главу военно-врачебной комиссии, которая за взятки оформляла инвалидность военнообязанным.

А в Одесской области работник полиции требовал взятку в сумме более 3 000 долларов от мужчины, чтобы отменить административный протокол против него.