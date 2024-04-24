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У Львові посадовець Військової служби правопорядку за хабарі пропонував службу в тилу

24 квітня 2024 16:11
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Львові військовий посадовець за хабарі пропонував службу в тилу
Слідчі дії у Львові. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Львові затримали 26-річного посадовця  Військової служби правопорядку Збройних сил України, який пропонував за хабарі службу у безпечних регіонах. За 3000 доларів він організовував проходження служби у тилових військових частинах.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону в середу, 24 квітня.

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Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про підозру 26-річному чоловіку, який є військовослужбовцем територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ. Його звинувачують у вимаганні хабаря. За інформацією прокурорів, він хотів, щоб мобілізований чоловік заплатив йому 3000 доларів США за службу у тиловій військовій частині на Рівненщині чи Львівщині. 

Хабарі в ЗСУ
Повідомлення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Фото: скріншот

Підозрюваний мав домовитися з військовими посадовцями та узгодити з ними переведення мобілізованого на службу у безпечні регіони. Його затримали у Львові під час отримання зазначеної суми. 

затримання на хабарях
Затримання підозрюваного під час отримання хабаря. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте з правом внесення застави. Додатково прокуратура перевіряє причетність до злочину інших осіб. Якщо його вина буде доведена, йому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині викрили на хабарі голову військово-лікарської комісії, яка за хабарі оформлювала інвалідність військовозобов'язаним.

А в Одеській області працівник поліції вимагав хабар сумою понад 3000 доларів від чоловіка, щоб скасувати адміністративний протокол проти нього.  

         

хабар
Львів
Львівська область
Строкова служба

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