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Во Львове посреди города заметили лису — видео

23 ноября 2023 22:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львове посреди города заметили лису — видео
Лис в парке. Фото: скриншот из видео Зинкевича
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львове сегодня на одной из улиц заметили лису. Животное вышло на прогулку в Стрыйский парк.

Об этом сообщил Игорь Зинкевич.

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"Только что на ул. Лыжвярской возле Стрыйского парка, лисы даже днем уже по Львову бегают спокойно", — написал Зинкевич под видео.

Лисы во Львове — частое явление. Однако обычно они выходили на прогулки по городу ночью. Горожане часто встречали рыжих животных на улицах Львова.

Чиновница львовского городского совета, заместитель директора департамента экономического развития Львовского городского совета Александра Сладкова рассказала о присутствии лисиц в городе и с чем это может быть связано. По ее мнению, гуляющие по Львову лисы — это местный вид, поэтому "их наличие в наших ландшафтах это нормально".

Напомним, в Харькове неизвестные повесили на заборе у помойки трех мертвых змей. Это произошло на Холодной Горе.

Одесские правоохранители закрыли дело по издевательству над животными в дельфинарии "Немо". В полиции отметили, что состава правонарушения в танцах с морскими котиками нет.

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