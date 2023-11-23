Во Львове посреди города заметили лису — видео

Лис в парке. Фото: скриншот из видео Зинкевича

Во Львове сегодня на одной из улиц заметили лису. Животное вышло на прогулку в Стрыйский парк.

Об этом сообщил Игорь Зинкевич.

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Во Львовском парке заметили лису

"Только что на ул. Лыжвярской возле Стрыйского парка, лисы даже днем уже по Львову бегают спокойно", — написал Зинкевич под видео.

Лисы во Львове — частое явление. Однако обычно они выходили на прогулки по городу ночью. Горожане часто встречали рыжих животных на улицах Львова.

Чиновница львовского городского совета, заместитель директора департамента экономического развития Львовского городского совета Александра Сладкова рассказала о присутствии лисиц в городе и с чем это может быть связано. По ее мнению, гуляющие по Львову лисы — это местный вид, поэтому "их наличие в наших ландшафтах это нормально".

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