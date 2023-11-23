Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові посеред міста помітили лисицю — відео arrow

У Львові посеред міста помітили лисицю — відео

23 листопада 2023 22:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Львові посеред міста помітили лисицю — відео
Лис у парку. Фото: скриншот з відео Зінкевича
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Львові сьогодні на одній з вулиць помітили лисицю. Тварина вийшла на прогулянку до Стрийського парку.

Про це повідомив Ігор Зінкевич.

Читайте також:

У Львівському парку помітили лисицю

"Щойно на вул. Лижв’ярській, біля Стрийського парку, лисиці навіть вдень вже по Львові бігають спокійно", — написав Зінкевич під відео.

Лиси у Львові — часте явище. Однак зазвичай вони виходили на прогулянки містом уночі. Містяни часто зустрічали рудих тварин на вулицях Львова.

Чиновниця львівської міської ради, заступниця директора департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Олександра Сладкова розповіла про присутність лисиць у місті і з чим це може бути пов’язано. На її думку, лисиці, що гуляють Львовом, — це місцевий вид, тому "її наявність в наших ландшафтах — це нормально".

Нагадаємо, у Харкові невідомі повісили на паркані біля смітника трьох мертвих змій. Це сталося на Холодній Горі.

Одеські правоохоронці закрили справу зі знущання з тварин в дельфінарії "Немо". У поліції зазначили, що склад правопорушення у танцях з морськими котиками відсутній. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ - 80x80

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

18:20 В Одеській області з'явиться нова траса — деталі

Актуальне по темі