У Львові посеред міста помітили лисицю — відео

Лис у парку. Фото: скриншот з відео Зінкевича

У Львові сьогодні на одній з вулиць помітили лисицю. Тварина вийшла на прогулянку до Стрийського парку.

Про це повідомив Ігор Зінкевич.

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У Львівському парку помітили лисицю

"Щойно на вул. Лижв’ярській, біля Стрийського парку, лисиці навіть вдень вже по Львові бігають спокійно", — написав Зінкевич під відео.

Лиси у Львові — часте явище. Однак зазвичай вони виходили на прогулянки містом уночі. Містяни часто зустрічали рудих тварин на вулицях Львова.

Чиновниця львівської міської ради, заступниця директора департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Олександра Сладкова розповіла про присутність лисиць у місті і з чим це може бути пов’язано. На її думку, лисиці, що гуляють Львовом, — це місцевий вид, тому "її наявність в наших ландшафтах — це нормально".

Нагадаємо, у Харкові невідомі повісили на паркані біля смітника трьох мертвих змій. Це сталося на Холодній Горі.

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