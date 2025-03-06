Погода во Львове 7 марта — местами прогреется до +19 °С

Во Львове потеплеет до +19 °С — прогноз погоды на завтра
Во Львове и области в пятницу, 7 марта, ожидается облачная погода, но осадков не будет. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +14...+19 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Львовщине 7 марта
На Львовщине завтра будет переменная облачность без осадков, ночью и утром ожидается слабый туман.
Синоптики прогнозируют юго-западный ветер с переходом на юго-восточный, скоростью 3-8 м/с.
Температура составит:
- ночью 0...+5 °С, в горах местами -5...-3 °С;
- днем +14...+19 °С.
Во Львове же температура ночью будет колебаться в пределах 0...+2 °С, а днем поднимется до +16...+18 °С.
Напомним, в Харькове завтра также будет облачно, но осадков не прогнозируется.
Ранее в Укргидрометцентре предупреждали о постепенном потеплении в большинстве областей Украины.
Читайте Новини.LIVE!