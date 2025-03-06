Погода во Львове 7 марта — местами прогреется до +19 °С

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Во Львове и области в пятницу, 7 марта, ожидается облачная погода, но осадков не будет. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +14...+19 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды на Львовщине 7 марта

На Львовщине завтра будет переменная облачность без осадков, ночью и утром ожидается слабый туман.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер с переходом на юго-восточный, скоростью 3-8 м/с.

Температура составит:

ночью 0...+5 °С, в горах местами -5...-3 °С;

днем +14...+19 °С.

Во Львове же температура ночью будет колебаться в пределах 0...+2 °С, а днем поднимется до +16...+18 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, в Харькове завтра также будет облачно, но осадков не прогнозируется.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали о постепенном потеплении в большинстве областей Украины.