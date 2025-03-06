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У Львові потеплішає до +19 °С — прогноз погоди на завтра

6 березня 2025 13:20
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Львові 7 березня — місцями прогріється до +19 °С
Люди на вулиці. Ілюстративне фото: Твоє Місто
Світлана Силенко - Редактор

У Львові та області у п'ятницю, 7 березня, очікується хмарна погода, але опадів не буде. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться у межах +14...+19 °С.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.

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На Львівщині завтра буде мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці очікується слабкий туман.

Синоптики прогнозують південно-західний вітер з переходом на південно-східний, швидкістю 3-8 м/с. 

Температура становитиме:

  • вночі 0...+5 °С, в горах місцями -5...-3 °С;
  • вдень +14...+19 °С.

У Львові ж температура вночі коливатиметься у межах 0...+2 °С, а вдень підійметься до +16...+18 °С.

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Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, у Харкові завтра також буде хмарно, але опадів не прогнозується.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали про поступове потепління в більшості областей України.

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