Погода у Львові 7 березня — місцями прогріється до +19 °С

У Львові потеплішає до +19 °С — прогноз погоди на завтра
У Львові та області у п'ятницю, 7 березня, очікується хмарна погода, але опадів не буде. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться у межах +14...+19 °С.
Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди на Львівщині 7 березня
На Львівщині завтра буде мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці очікується слабкий туман.
Синоптики прогнозують південно-західний вітер з переходом на південно-східний, швидкістю 3-8 м/с.
Температура становитиме:
- вночі 0...+5 °С, в горах місцями -5...-3 °С;
- вдень +14...+19 °С.
У Львові ж температура вночі коливатиметься у межах 0...+2 °С, а вдень підійметься до +16...+18 °С.
Нагадаємо, у Харкові завтра також буде хмарно, але опадів не прогнозується.
Раніше в Укргідрометцентрі попереджали про поступове потепління в більшості областей України.
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