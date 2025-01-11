Во Львове на станции Подзамче поезд наехал на мужчину

Поезд. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Во Львове на железнодорожной станции "Подзамче" поезд наехал на 60-летнего мужчину. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во Львовской области в субботу, 11 января.

Читайте также:

На мужчину наехал поезд

Известно, что авария произошла 10 января около 18:20. По предварительной информации полиции, неустановленный поезд совершил наезд на 60-летнего львовянина. Он погиб на месте происшествия.

Правоохранители на месте ДТП. Фото: Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Правоохранители на месте ДТП. Фото: Нацполиция

"Правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам — будьте максимально внимательны и осторожны, находясь на железнодорожных путях, переходите их только в установленных местах, убедившись в отсутствии поезда. Помните, что железная дорога является зоной повышенной опасности", — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре в Киеве человек прыгнул под поезд Кольцевой электрички. Вследствие этого было остановлено движение электропоезда.

Также в поезде "Киев — Варшава" чуть не случилась трагедия из-за неисправности полки. Она упала, когда пассажирка должна была на нее залазить.