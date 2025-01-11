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У Львові потяг наїхав на 60-річного чоловіка — фото

11 січня 2025 12:58
Аркадій Пастула - Редактор
У Львові на станції Підзамче потяг наїхав на чоловіка
Потяг. Фото ілюстративне: Укрзалізниця
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові на залізничній станції "Підзамче" потяг наїхав на 60-річного чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Львівській області у суботу, 11 січня.

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Відомо, що аварія сталася 10 січня близько 18:20. За попередньою інформацією поліції, невстановлений потяг здійснив наїзд на 60-річного львів’янина. Він загинув на місці події.

Потяг наїхав на чоловіка у Львові 10 січня
Правоохоронці на місці ДТП. Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від пʼяти до десяти років.

Потяг наїхав на чоловіка у Львові 10 січня
Правоохоронці на місці ДТП. Фото: Нацполіція

"Правоохоронці вкотре звертаються до громадян – будьте максимально уважні та обережні, перебуваючи на залізничних коліях, переходьте їх тільки у встановлених місцях, переконавшись у відсутності потяга. Пам’ятайте, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні у Києві людина стрибнула під потяг Кільцевої електрички. Внаслідок цього було зупинено рух електропоїзда.

Також у поїзді "Київ — Варшава" мало не трапилася трагедія через несправність полиці. Вона впала, коли пасажирка мала на неї залазити. 

ДТП смерть Львів поїзди потяг Нацполіція

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