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Во Львове потоп после ливня: "поплыли" улицы и торговый центр

3 сентября 2023 16:14
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Во Львове потоп после ливня: "поплыли" улицы и торговый центр
Затопленная улица во Львове. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В воскресенье, 3 сентября, прогнозы синоптиков относительно обильных ливней на западе Украины оправдались. Так, Львов после мощного дождя превратился в Венецию.

Об этом свидетельствуют видео очевидцев.

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Мощный ливень во Львове привел к подтоплению дорог и тротуаров на улицах города.

К тому же, к такому количеству воды оказались не готовы стоки. Так, в торговом центре "Пивденный" люди ходят прямо по воде. Вода из городской канализации заполнила магазины.

Напомним, синоптики рассказали, каким областям сегодня ждать непогоды.

Также мы писали о том, что в Приморском крае РФ настоящий потоп, там бурлит тайфун.

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