Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові потоп після зливи: "попливли" вулиці та торговий центр arrow

У Львові потоп після зливи: "попливли" вулиці та торговий центр

3 вересня 2023 16:14
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У Львові потоп після зливи: "попливли" вулиці та торговий центр
Затоплена вулиця у Львові. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У неділю, 3 вересня, прогнози синоптиків щодо рясних злив на заході України справдились. Так, Львів після потужного дощу перетворився на Венецію. 

Про це свідчать відео очевидців негоди. 

Читайте також:

Потоп у Львові після дощу

Потужна злива у Львові призвела до підтоплення доріг та тротуарів на вулицях міста. 

До того ж, до такої кількості води виявились не готові стоки. Так, у торгівельному центрі "Південний" люди ходять просто по воді. Вода з міської каналізації заповнила магазини. 

Нагадаємо, синоптики розповіли, яким областям сьогодні чекати негоди.

Також ми писали про те, що у Приморському краї РФ справжній потоп — там вирує тайфун.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз