У Львові потоп після зливи: "попливли" вулиці та торговий центр

Затоплена вулиця у Львові. Фото: скриншот з відео

У неділю, 3 вересня, прогнози синоптиків щодо рясних злив на заході України справдились. Так, Львів після потужного дощу перетворився на Венецію.

Про це свідчать відео очевидців негоди.

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Потужна злива у Львові призвела до підтоплення доріг та тротуарів на вулицях міста.

До того ж, до такої кількості води виявились не готові стоки. Так, у торгівельному центрі "Південний" люди ходять просто по воді. Вода з міської каналізації заповнила магазини.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яким областям сьогодні чекати негоди.

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