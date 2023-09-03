У Львові потоп після зливи: "попливли" вулиці та торговий центр
3 вересня 2023 16:14
Затоплена вулиця у Львові. Фото: скриншот з відео
У неділю, 3 вересня, прогнози синоптиків щодо рясних злив на заході України справдились. Так, Львів після потужного дощу перетворився на Венецію.
Про це свідчать відео очевидців негоди.
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Потужна злива у Львові призвела до підтоплення доріг та тротуарів на вулицях міста.
До того ж, до такої кількості води виявились не готові стоки. Так, у торгівельному центрі "Південний" люди ходять просто по воді. Вода з міської каналізації заповнила магазини.
Нагадаємо, синоптики розповіли, яким областям сьогодні чекати негоди.
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