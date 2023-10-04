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Во Львове сообщили о подозрении боевику пророссийских вооруженных формирований

4 октября 2023 13:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове сообщили о подозрении боевику пророссийских вооруженных формирований
Пророссийский боевик получил подозрение. Фото: iTV
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове сообщили о подозрении разведчику российской армии. В настоящее время он продолжает участвовать в боевых действиях против украинской армии.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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Прокуратура сообщила о подозрении гражданину Украины. Ему инкриминируется государственная измена, участие в террористической организации и деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Следствию стало известно, что житель Донецкой области в 2014 году покинул пост инспектора патрульной службы и добровольно перешел на сторону врага. Мужчина вступил в незаконные вооруженные формирования "Народное ополчение Донбасса" и "Народная милиция" террористической организации так называемой "ДНР".

Фигурант проходил службу в одном из подразделений военной разведки захватчиков. С начала полномасштабного вторжения он сражался на Мариупольском направлении.

Колаборант
Пророссийский боевик получил подозрение. Фото: Львовская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что житель города Лозовая Харьковской области репостивал сообщения, поддерживавшие Российскую Федерацию, включая обвинения в нападениях на населенные пункты со стороны украинской армии и другие кремлевские нарративы. Ему грозит уголовная ответственность.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала в Одессе российского разведчика, который воевал на стороне так называемой "ЛНР". Местный житель перешел на сторону агрессора в начале мая 2014 года и принимал участие в провокациях в пользу РФ.

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