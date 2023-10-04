У Львові повідомили про підозру бойовику проросійських збройних формувань

Проросійський бойовик отримав підозру. Фото: iTV

У Львові повідомили про підозру розвіднику російської армії. В даний момент він продовжує брати участь у бойових діях проти української армії.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Проросійському бойовику повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру громадянину України. Йому інкримінують державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Слідству стало відомо, що мешканець Донецької області у 2014 році залишив посаду інспектора патрульної служби та добровільно перейшов на бік ворога. Чоловік вступив у незаконні збройні формування "Народне ополчення Донбасу" та "Народна міліція" терористичної організації так званої "ДНР".

Фігурант проходив службу у одному із підрозділів військової розвідки загарбників. З початку повномасштабного вторгнення він воював на Маріупольському напрямку.

Проросійський бойовик отримав підозру. Фото: Львівська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що мешканець міста Лозова на Харківщині репостив дописи, що підтримували Російську Федерацію, включаючи звинувачення в нападах на населені пункти з боку української армії та інші кремлівські наративи. Йому загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадуємо, що Служба безпеки України затримала в Одесі російського розвідника, який воював на боці так званої "ЛНР". Місцевий мешканець перейшов на сторону агресора на початку травня 2014 та брав участь у провокаціях на користь РФ.