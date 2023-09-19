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Во Львове повторные взрывы: мощный обстрел мероприятия

19 сентября 2023 05:16
обновлено: 05:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Во Львове повторные взрывы: мощный обстрел мероприятия
Дым после взрыва в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Повторные взрывы снова слышат жители Львова сегодня утром, 19 сентября. В настоящее время в области продолжается воздушная тревога и охота украинского ПВО за российскими беспилотниками.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 05:21. "Львовщина - угроза "Шахедов" остается. Работает ПВО" , - сообщают Воздушные силы.

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Источник: t.me/kpszsu

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Источник: t.me/kozytskyy_maksym_official

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