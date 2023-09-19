Во Львове повторные взрывы: мощный обстрел мероприятия

Дым после взрыва в ночном городе. Фото: google.com

Повторные взрывы снова слышат жители Львова сегодня утром, 19 сентября. В настоящее время в области продолжается воздушная тревога и охота украинского ПВО за российскими беспилотниками.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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