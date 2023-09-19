У Львові повторні вибухи: потужний обстріл заходу

Дим після вибуху в нічному місті. Фото: google.com

Повторні вибухи знову чують жителі Львова сьогодні зранку, 19 вересня. Наразі в області триває повітряна тривога та полювання української ППО за російськими безпілотниками.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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