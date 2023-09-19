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У Львові повторні вибухи: потужний обстріл заходу

19 вересня 2023 05:16
оновлено: 05:31
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Інна Буряк
редактор
У Львові повторні вибухи: потужний обстріл заходу
Дим після вибуху в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повторні вибухи знову чують жителі Львова сьогодні зранку, 19 вересня. Наразі в області триває повітряна тривога та полювання української ППО за російськими безпілотниками.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/kpszsu

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Джерело: t.me/kozytskyy_maksym_official

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