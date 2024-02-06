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Во Львове работник ТЦК незаконно снял с учета 10 офицеров запаса — как его наказали

6 февраля 2024 14:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове работник ТЦК незаконно снял с учета 10 офицеров запаса — как его наказали
Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЧЕТЦК и СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове Шевченковский районный суд признал виновным в халатном отношении к военной службе полковника Олега Б. Он ненадлежащим образом проверил документы 10 офицеров запаса и безосновательно снял их с военного учета. Суд назначил ему 4845 грн. штрафа.

Об этом сообщил Zaxid.net во вторник, 6 февраля.

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Офицеров запаса незаконно сняли с учета

В постановлении, вынесенном в феврале 2024 года, сообщается, что полковник Олег Б., работая в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в течение марта — апреля 2022 года безосновательно исключил из военного учета 10 офицеров запаса. При этом они получили право беспрепятственного выезда за границу.

На время военного положения постановления военно-врачебных комиссий (ВЛК) в отношении офицеров запаса должны обязательно утверждаться штатным ВЛК региона. В противном случае офицер запаса не может быть исключен из военного учета.

Относительно полковника составили протокол о небрежном отношении к военной службе. Во время заседания суда Олег Б. не пришел. Тем не менее, он подал заявление, в котором признал свою вину.

Суд исследовал все материалы и признал военного виновным в совершении админправонарушения, назначив ему 4845 грн штрафа. Военный еще можно оспорить это решение.

Ранее мы рассказывали, что представители ТЦК забрали 19-летнего парня прямо с вокзала в Ужгород. Через полтора года суд признал, что парня мобилизовали незаконно.

Напоминаем, что Деснянский районный суд Чернигова приговорил уклоняющегося от военного призыва к испытательному сроку лишения свободы. Обвиняемый уверял, что перелом ключицы, поэтому считается ограниченно пригодным.

война
Украина
армия
военные
мобилизация
ТЦК и СП

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