У Львові працівник ТЦК незаконно зняв з обліку 10 офіцерів запасу — як його покарали

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

У Львові Шевченківський районний суд визнав винним у недбалому ставленні до військової служби полковника Олега Б. Він неналежним чином перевірив документи 10 офіцерів запасу та безпідставно зняв їх з військового обліку. Суд призначив йому 4845 грн штрафу.

Про це повідомив Zaxid.net у вівторок, 6 лютого.

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Офіцерів запасу незаконно зняли з обліку

В постанові, яку винесли у лютому 2024 року, повідомляється, що полковник Олег Б., працюючи у одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), протягом березня — квітня 2022 року безпідставно виключив з військового обліку 10 офіцерів запасу. При цьому вони отримали право безперешкодного виїзду за кордон.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону. В іншому разі, офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку.

Щодо полковника склали протокол про недбале ставлення до військової служби. Під час засідання суду Олег Б. не прийшов. Тим не менш, він подав заяву, у якій визнав свою провину.

Суд дослідив усі матеріали та визнав військового винним у вчиненні адмінправопорушення, призначивши йому 4845 грн штрафу. Військовий ще можна оскаржити це рішення.

Раніше ми розповідали, що представники ТЦК забрали 19-річного хлопця, просто з вокзалу в Ужгород. Через півтора роки суд визнав, що хлопця мобілізували незаконно.

Нагадуємо, що Деснянський районний суд Чернігова засудив ухилянта від військового призову до іспитового терміну позбавлення волі. Обвинувачений запевняв, що має перелом ключиці, тому вважається обмежено придатним.