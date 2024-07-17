Во Львове за хранение детского порно осудили сотрудника завода

Мужчина за решеткой в зале суда. Фото: ye.ua

Во Львове руководителя IT-отдела локомотиворемонтного завода осудили за хранение детской порнографии. Обвиняемый свою вину признал. Решение суда — два года пробационного надзора.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина с октября 2023 года загружал из интернета фото и видео порнографического характера без цели распространения. Следователи зафиксировали десять таких эпизодов. В марте 2024 года мужчину разоблачили полицейские и сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 301-1 УКУ.

Решение суда. Фото: скриншот

Решение суда

В суде обвиняемый признался и попросил суд строго его не наказывать. Учитывая обстоятельства дела, судья Железнодорожного райсуда признала мужчину виновным в хранении детской порнографии и назначила ему два года пробационного надзора с лишением права занимать должности, связанные с обучением и воспитанием детей.

Продолжается срок апелляционного обжалования приговора.

Что такое пробационный надзор

Пробация — это система надзорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда к осужденным. То есть человек, получивший приговор суда, должен исполнять определенные виды уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

Напомним, в Одессе стражи порядка разоблачили местного жителя, в ноутбуке которого были многочисленные порнографические материалы с участием детей. За это мужчине грозит лишение свободы.

Ранее мы писали, что в Одесской области взрослый мужчина хотел изнасиловать несовершеннолетнего ребенка, однако мальчику удалось скрыться. Преступника разыскали правоохранители, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Также в Одесской области отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней падчерицы. Мужчине за совершенное грозит до 12 лет тюрьмы.