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У Львові працівник заводу зберігав дитячу порнографію — яке покарання призначив суд

17 липня 2024 18:08
Галина Шподарева - редактор
У Львові за зберігання дитячого порно засудили співробітника заводу
Чоловік за ґратами в залі суду. Фото: ye.ua
Галина Шподарева - редактор

У Львові керівника відділу ІТ локомотиворемонтного заводу засудили за зберігання дитячої порнографії. Обвинувачений свою провину визнав. Рішення суду — два роки пробаційного нагляду. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік із жовтня 2023 року завантажував з інтернету фото та відео порнографічного характеру без мети розповсюдження. Слідчі зафіксували десять таких епізодів. У березні 2024 року чоловіка викрили поліцейські та повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 301-1 ККУ.

У Львові працівник заводу зберігав дитячу порнографію — яке покарання призначив суд - фото 1
Рішення суду. Фото: скриншот

Рішення суду

У суді обвинувачений визнав та попросив суд суворо його не карати. Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду визнала чоловіка винним у зберіганні дитячої порнографії та призначила два роки пробаційного нагляду з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з навчанням та вихованням дітей.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Що таке пробаційний нагляд 

Пробація — це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до засуджених. Тобто людина, яка отримала вирок суду, має виконувати певні види кримінальних покарань, що не пов'язані з позбавленням волі.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили місцевого жителя, в ноутбуці якого були численні порнографічні матеріали за участю дітей. За це чоловіку загрожує позбавлення волі.

Раніше ми писали, що на Одещині дорослий чоловік хотів зґвалтувати неповнолітню дитину, проте хлопцю вдалось втекти. Злочинця розшукали правоохоронці, тепер йому загрожує до 10 років в'язниці.

Також в Одеській області відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої падчерки. Чоловіку за скоєне загрожує до 12 років ув'язнення.

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