Во Львове работники ТЦК гнались за мужчиной и "упаковывали" в бус — в военкомате отреагировали

ТЦК силой сажают мужчину в микроавтобус. Фото: скриншот с видео

У Львова произошел еще один инцидент, между работниками ТЦК и прохожим. Мужчина, увидев работников военкомата, начал убегать, но его догнали, после чего насильно посадили в микроавтобус.

Видео с "погоней" опубликовали в Telegram-каналах.

Читайте также:

Бегство от ТЦК во Львове

На видео прохожий после встречи с сотрудниками ТЦК пытался скрыться от них во двор домов. Военные догнали его, после чего силой посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Львовское областное ТЦК отреагировало на утренний инцидент. По их данным, после задержания прохожего ему было предложено проверить военно-учетные документы, но он отказался их показывать. Только после этого были проверены данные в районном Территориальном Центре Комплектования.

Сообщение Львовской областной ТЦК и СП. Фото: скриншот

Также в сети появилось видео с прохожим после происшествия. Мужчина объяснил, что убегал, потому что боялся и отметил, что претензий к работникам ТЦК нет.

Руководство областного ТЦК обещает дать соответствующую оценку действиям военнослужащих, задержавших мужчину.

Напомним, что Омбудсмен Лубинец раскритиковал поправки к закону о мобилизации относительно полномочий для ТЦК.

Также мы писали о том, что в Харькове представители ТЦК силой извлекали мужчин из общественного транспорта.