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У Львові працівники ТЦК гналися за чоловіком та "пакували" в бус — у військкоматі відреагували

19 березня 2024 14:21
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Львові працівники ТЦК гналися за чоловіком та "пакували" в бус — у військкоматі відреагували
ТЦК силоюсадять чоловіка у мікроавтобус. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Львова стався ще один інцидент, між працівниками ТЦК та перехожим. Чоловік, побачивши працівників військомату почав тікати, але його наздогнали, після чого силоміць посадили в мікроавтобус.

Відео з "погонею" опублікували в Telegram-каналах. 

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На відео перехожий після зустрічі зі співробітниками ТЦК намагався втекти від них у двір будинків. Військові наздогнали його, після чого силоміць посадили в мікроавтобус та повезли в невідомому напрямку.

Львівське обласне ТЦК відреагувало на ранковий інцидень. За їхніми даними, після затримання перехожого, йому було запропоновано перевірити військово-облікові документи, але він відмовився їх показувати. Тільки після цього були перевірені його дані у районному Територіальному Центрі Комплектування.

У Львові працівники ТЦК гналися за чоловіком та "пакували" в бус — у військкоматі відреагували - фото 1
Допис Львівської обласної ТЦК та СП. Фото: скриншот

Також в мережі з’явилося відео с перехожим після події. Чоловік пояснив, що тікав, бо боявся та зауважив, що претензій до працівників ТЦК не має.

Керівництво обласного ТЦК обіцяє надати відповідну оцінку діям військовослужбовців, які затримали чоловіка.

Нагадаємо, що що Омбудсмен Лубінець розкритикував правки до закону про мобілізацію щодо повноважень для ТЦК. 

Також ми писали про те, що у Харкові представники ТЦК силою витягали чоловіків з громадського транспорту. 

Львів
втеча
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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