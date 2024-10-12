Во Львове сотрудники ТЦК раздавали повестки в стриптиз-клубе

Вручение повесток в стриптиз-клубе. Фото: Игорь Зинкевич

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки пошли искать военнообязанных в стриптиз-клубах. Это произошло в рамках рейда по ночным заведениям города.

Об этом сообщил депутат городского совета Игорь Зинкевич в субботу, 12 октября.

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ТЦК пришли в стриптиз-клуб

Нардеп опубликовал фото из ночного клуба EROS Show Bar, расположенного на площади Рынок, в самом центре города. Это клуб позиционирует себя как "заведение совершенно нового формата развлечений".

"Во Львове вчера также провели справедливые меры по мобилизации по Львовским ночным клубам, это фото из ночного клуба Эрос. Надеюсь это только начало работы", — отметил Зинкевич.

На кадрах видны посетители клуба и люди в военной форме вместе с правоохранителями, закрывающими лицо балаклавами.

Правоохранители в стриптиз-клубе. Фото: Telegram Игоря Зинкевича

Напомним, ранее мы рассказывали, что представители ТЦК провели рейды по ресторанам и клубам в нескольких городах.

Также мы писали, что в Украине идет ряд судов из-за отказа мужчин мобилизоваться и игнорирование повесток в ТЦК. Так, в Ровенской области недавно суд вынес приговор одному из таких нарушителей.