У Львові співробітники ТЦК роздавали повістки у стриптиз-клубі

У Львові працівники ТЦК роздавали повістки у стриптиз-клубі
У Львові співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки пішли шукати військовозобов'язаних у стриптиз-клубах. Це сталося в рамках рейду по нічних закладах міста.
Про це повідомив депутат міської ради Ігор Зінкевич у суботу, 12 жовтня.
ТЦК прийшли у стриптиз-клуб
Нардеп опублікував фото з нічного клубу EROS Show Bar, що розташований на площі Ринок, у самому центрі міста. Цей клуб позиціює себе як "заклад абсолютно нового формату розваг".
"У Львові вчора також провели справедливі заходи щодо мобілізації по Львівських нічних клубах, це фото з нічного клубу Ерос. Надіюся, це тільки початок роботи", — зазначив Зінкевич.
На кадрах помітні відвідувачі клубу та люди у військовій формі разом із правоохоронцями, які закривають обличчя балаклавами.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що представники ТЦК провели рейди по ресторанах та клубах у кількох містах.
Також ми писали, що в Україні триває низка судів через відмову чоловіків мобілізуватися та ігнорування повісток до ТЦК. Так, на Рівненщині нещодавно суд виніс вирок одному з таких порушників.
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