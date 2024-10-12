У Львові співробітники ТЦК роздавали повістки у стриптиз-клубі

Вручення повісток у стриптиз-клубі. Фото: Ігор Зінкевич

У Львові співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки пішли шукати військовозобов'язаних у стриптиз-клубах. Це сталося в рамках рейду по нічних закладах міста.

Про це повідомив депутат міської ради Ігор Зінкевич у суботу, 12 жовтня.

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ТЦК прийшли у стриптиз-клуб

Нардеп опублікував фото з нічного клубу EROS Show Bar, що розташований на площі Ринок, у самому центрі міста. Цей клуб позиціює себе як "заклад абсолютно нового формату розваг".

"У Львові вчора також провели справедливі заходи щодо мобілізації по Львівських нічних клубах, це фото з нічного клубу Ерос. Надіюся, це тільки початок роботи", — зазначив Зінкевич.

На кадрах помітні відвідувачі клубу та люди у військовій формі разом із правоохоронцями, які закривають обличчя балаклавами.

Правоохоронці у стриптиз-клубі. Фото: Telegram Ігоря Зінкевича

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що представники ТЦК провели рейди по ресторанах та клубах у кількох містах.

Також ми писали, що в Україні триває низка судів через відмову чоловіків мобілізуватися та ігнорування повісток до ТЦК. Так, на Рівненщині нещодавно суд виніс вирок одному з таких порушників.