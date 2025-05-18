Похищение ветерана работниками ТЦК во Львове — военкомат обещает разобраться

Работники ТЦК задерживают мужчину. Иллюстративное фото: скриншот

Во Львове разгорелся скандал из-за действий работников Территориального центра комплектования (ТЦК). Ветеран Андрей Баглай заявил, что его насильно задержали прямо на улице, затолкали в микроавтобус, несколько раз ударили и без объяснений возили по городу.

Видео Баглай опубликовал в соцсетях.

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Баглай рассказал, что ему 23 года. Последние три года он служил в Нацгвардии, однако уволился по состоянию здоровья и имеет третью группу инвалидности. Вечером 16 мая несколько работников ТЦК силой схватили его на улице и посадили в микроавтобус. При этом военнослужащие несколько раз нанесли удары по спине и голове.

"Подъехал красивый зеленый бусик, из которого выскочило 5 человек. Я еще не успел снять наушники, чтобы что-то объяснить, как меня стали "обнимать", дали мне по спине так, что сейчас там гематома. Потом посадили в автобус и продолжили бить по голове и оскорблять", — рассказывает Баглай.

Он рассказал, что работники ТЦК около часа возили его по городу, параллельно задерживая других мужчин. Лишь впоследствии они поинтересовались его личными данными. Узнав, что он является ветераном, просто высадили его на улице.

После распространения видео в соцсетях с его рассказом, во Львовском областном ТЦК пообещали провести служебную проверку и привлечь к ответственности виновных, если факты подтвердятся.

"Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Проверяем кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастны к вышеупомянутому эпизоду. В случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом. Мы заинтересованы в скорейшем выяснении всех подробностей", — говорится в сообщении ТЦК.

Сообщение Львовского областного ТЦК в Facebook

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что работник Винницкого ТЦК якобы избил военнообязанного.

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