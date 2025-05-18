Викрадення ветерана працівниками ТЦК у Львові — військкомат обіцяє розібратися

Працівники ТЦК затримують чоловіка. Ілюстративне фото: скриншот

У Львові розгорівся скандал через дії працівників Територіального центру комплектування (ТЦК). Ветеран Андрій Баглай заявив, що його насильно затримали просто на вулиці, заштовхали в мікроавтобус, кілька разів ударили й без пояснень возили містом.

Відео Баглай опублікував у соцмережах.

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Викрадення ветерана працівниками ТЦК

Баглай розповів, що йому 23 роки. Останні три роки він служив у Нацгвардії, проте звільнився за станом здоров’я і має третю групу інвалідності. Ввечері 16 травня кілька працівників ТЦК силоміць схопили його на вулиці та посадили в мікроавтобус. При цьому військовослужбовці кілька разів завдали ударів по спині та голові.

"Під’їхав гарний зелений бусік, з якого вискочило 5 чоловік. Я ще не встиг зняти навушники, щоб щось пояснити, як мене стали "обнімати", дали мені по спині так, що зараз там гематома. Потім посадили в автобус і продовжили бити по голові та ображати", — розповідає Баглай.

Він розповів, що працівники ТЦК близько години возили його містом, паралельно затримуючи інших чоловіків. Лише згодом вони поцікавилися його особистими даними. Дізнавшись, що він є ветераном, просто висадили його на вулиці.

Після поширення відео у соцмережах із його розповіддю, в Львівському обласному ТЦК пообіцяли провести службову перевірку й притягнути до відповідальності винних, якщо факти підтвердяться.

"Наразі проводиться перевірка, з’ясовуються обставили інциденту. Перевіряємо хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду. У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні нестимуть відповідальність, передбачену законом.

Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць", — йдеться у повідомленні ТЦК.

Повідомлення Львівського обласного ТЦК у Facebook

Раніше у соцмережах з'явилося повідомлення про те, що працівник Вінницького ТЦК нібито побив військовозобов’язаного.

Також ми писали, що на території Харківського ТЦК 39-річний чоловік покінчив життя самогубством.