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Во Львове работники ТЦК "упаковали" мужчину в авто — новое скандальное видео

10 ноября 2023 09:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львове работники ТЦК "упаковали" мужчину в авто — новое скандальное видео
Работники военкомата силой сажают мужчину в авто. Фото: скриншот с видео Новини. LIVE Львів
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львове работники военкомата применили силу к прохожему. Они посреди улицы силой усадили мужчину в бус и пытались помешать видеосъемке очевидцев.

Об этом сообщили львовские телеграм-каналы, опубликовав видео с места событий.

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Военные силой сажают в бус мужчину во Львове

В сети появилось видео, как работники ТЦК силой усадили мужчину в авто посреди Львова. На видео видно как, вероятно, знакомые мужчины пытаются воспрепятствовать действиям военных, однако им это не удается. Кроме того, военные пытались остановить видеосъемку очевидцев ситуации.

Напомним, после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, учреждения и организации и граждане-владельцы автомобилей или других транспортных средств должны подавать в ТЦК данные об их наличии. Речь также идет о предприятиях, которые не зависят от формы собственности.

Если военнообязанный украинец получил в течение года три повестки для того, чтобы уточнить информацию или пройти военно-врачебную комиссию и не явился по этому обязательству, то его может ожидать уголовная ответственность. Большим риском может быть двукратное привлечение к административной ответственности за то, что он не явился по повестке.

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