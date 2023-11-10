У Львові працівники ТЦК "запакували" чоловіка в авто — нове скандальне відео

Працівники військкомату силою садять чоловіка в авто. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE Львів

У Львові працівники військкомату застосували силу до перехожого. Вони посеред вулиці силою посадили чоловіка в бус і намагалися перешкодити відеозніманню очевидців.

Про це повідомили львівські телеграм-канали, оприлюднивши відео з місця подій.

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Військкоми силою садять у бус чоловіка у Львові

У мережі з'явилося відео, як працівники ТЦК силою посадили чоловіка в авто посеред Львова. На відео видно як, ймовірно, знайомі чоловіка намагаються перешкодити діям військкомів, проте їм це не вдається. Крім того, військові намагалися зупинити відеознімання очевидців ситуації.

Нагадаємо, після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, установи та організації та громадяни-власники автомобілів або інших транспортних засобів повинні подавати до ТЦК дані щодо їхньої наявності. Йдеться також про підприємства, які не залежать від форми власності.

Якщо військовозобов'язаний українець отримав протягом року три повістки для того, аби уточнити інформацію або пройти військово-лікарську комісію, та не з'явився за цим зобов'язанням, то на нього може чекати кримінальна відповідальність. Більшим ризиком до нього може бути дворазове притягнення до адміністративної відповідальності за те, що він не з'явився за повісткою.