Во Львове работники ТЦК заталкивали мужчину в автобус — в ведомстве отреагировали на инцидент
Видео, на котором видно, как во Львове на улице военные силой затягивают в микроавтобус прохожего, завирусилось во Telegram-каналах. Львовский областной ТЦК и СП уже отреагировали на этот инцидент.
Об этом сообщило издание ZAXID.NET в четверг, 7 февраля.
Детали инцидента
Из опубликованного видео видно, что люди в военной форме заталкивают мужчину в микроавтобус. Прохожий сопротивлялся военным и кричал "Люди! Люди!", прося о помощи. К нему прибежали пожилые женщины, пытавшиеся вмешаться в ситуацию.
Реакция областного ТЦК
ZAXID.NET связался с Львовским областным ТЦК и СП, чтобы узнать подробности инцидента. Там заявили, что видео показывает только часть происшествия. Поєтому что произошло и что было перед этим устанавливается. Но предварительно установлено, что прохожий действовал провокационно и нецензурно выражался в адрес военных, занимавшихся оповещением.
Руководство областного военкомата проводит служебную проверку.
Напомним, недавно в Харькове двое мужчин отказались от мобилизации. Суд наказал их сроком до трех лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Раде ответили, по каким положениям в законопроекте о мобилизации пришли к согласию.
Читайте Новини.LIVE!