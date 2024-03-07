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Во Львове работники ТЦК заталкивали мужчину в автобус — в ведомстве отреагировали на инцидент

7 марта 2024 22:03
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Во Львове работники ТЦК заталкивали мужчину в автобус — в ведомстве отреагировали на инцидент
Сотрудники ТЦК заталкивают прохожего в автобус. Фото: скриншот
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Видео, на котором видно, как во Львове на улице военные силой затягивают в микроавтобус прохожего, завирусилось во Telegram-каналах. Львовский областной ТЦК и СП уже отреагировали на этот инцидент.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET в четверг, 7 февраля.

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Детали инцидента

Из опубликованного видео видно, что люди в военной форме заталкивают мужчину в микроавтобус. Прохожий сопротивлялся военным и кричал "Люди! Люди!", прося о помощи. К нему прибежали пожилые женщины, пытавшиеся вмешаться в ситуацию.

Реакция областного ТЦК

ZAXID.NET связался с Львовским областным ТЦК и СП, чтобы узнать подробности инцидента. Там заявили, что видео показывает только часть происшествия. Поєтому что произошло и что было перед этим устанавливается. Но предварительно установлено, что прохожий действовал провокационно и нецензурно выражался в адрес военных, занимавшихся оповещением.

Руководство областного военкомата проводит служебную проверку.

Напомним, недавно в Харькове двое мужчин отказались от мобилизации. Суд наказал их сроком до трех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Раде ответили, по каким положениям в законопроекте о мобилизации пришли к согласию.

Львов
Львовская область
мобилизация
ТЦК и СП

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