Во Львове работники ТЦК заталкивали мужчину в автобус — в ведомстве отреагировали на инцидент

Сотрудники ТЦК заталкивают прохожего в автобус. Фото: скриншот

Видео, на котором видно, как во Львове на улице военные силой затягивают в микроавтобус прохожего, завирусилось во Telegram-каналах. Львовский областной ТЦК и СП уже отреагировали на этот инцидент.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET в четверг, 7 февраля.

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Детали инцидента

Из опубликованного видео видно, что люди в военной форме заталкивают мужчину в микроавтобус. Прохожий сопротивлялся военным и кричал "Люди! Люди!", прося о помощи. К нему прибежали пожилые женщины, пытавшиеся вмешаться в ситуацию.

Реакция областного ТЦК

ZAXID.NET связался с Львовским областным ТЦК и СП, чтобы узнать подробности инцидента. Там заявили, что видео показывает только часть происшествия. Поєтому что произошло и что было перед этим устанавливается. Но предварительно установлено, что прохожий действовал провокационно и нецензурно выражался в адрес военных, занимавшихся оповещением.

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