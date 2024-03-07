У Львові працівники ТЦК заштовхували чоловіка в автобус — у відомстві відреагували на інцидент

Працівники ТЦК заштовхують перехожого в автобус. Фото: скриншот

Відео, на якому видно, як у Львові на вулиці військові силою затягують до мікроавтобуса перехожого, завірусилося у Telegram-каналах. Львівський обласний ТЦК та СП вже відреагували на цей інцидент.

Про це повідомило видання ZAXID.NET у четвер, 7 лютого.

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Деталі інциденту

З опублікованого відео видно, що люди у військовій формі заштовхують чоловіка в мікроавтобус. Перехожий чинив опір військовим і кричав "Люди! Люди!", просячи допомоги. До нього прибігли літні жінки, які намагалися втрутитися в ситуацію.

Реакція обласного ТЦК

ZAXID.NET зв’язався з Львівським обласним ТЦК та СП, щоб дізнатися подробиці інциденту. Там заявили, що відео показує тільки частину події. Тому що саме сталося і що було перед цим, встановлюється. Але попередньо з’ясовано, що перехожий діяв провокаційно і лаявся на військових, які займалися оповіщенням.

Керівництво обласного військкомату проводить службову перевірку.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові двоє чоловіків відмовились від мобілізації. Суд покарав їх строком до трьох років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що у Раді відповіли, щодо яких положень в законопроєкті про мобілізацію дійшли згоди.