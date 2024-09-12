Во Львове раскрыли схему помощи уклончанам

Правоохранители проводят следственные действия. Фото: Львовская прокуратура

Во Львове стражи порядка задержали организаторов схемы для уклонистов, среди которых сотрудник полиции. За 18 тысяч долларов злоумышленники совершали незаконную переправку военнообязанных через границу.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура в четверг, 12 сентября.

Читайте также:

Сообщения Львовской бюрократии. Фото: скриншот

Переправляли уклонистов за границу

Прокуратура сообщила о подозрении сотруднику Управления патрульной полиции во Львовской области Департамента патрульной полиции и местному жителю.

Им инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Следствие установило, что подозреваемые наладили схему нелегального выезда военнообязанных мужчин за границу.

Мужчины обещали предоставить пакет документов для беспрепятственного пересечения государственной границы Украины. Речь шла об оформлении военнообязанного подменным водителем рейсового автобуса. За свои услуги фигуранты брали 18 тысяч долларов.

Гарантией удачного пересечения границы была оплата по частям. Часть оговоренной суммы военнообязанный платил в качестве аванса, остальную — уже после пересечения госграницы.

Мужчин задержали в порядке при получении 10 000 долларов США. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Также правоохранитель отстранен от занимаемой должности.

Задержание подозреваемого. Фото: Львовская прокуратура