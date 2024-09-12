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У Львові правоохоронець і його спільник допомагали ухилянтам за 18 тисяч доларів

12 вересня 2024 18:31
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Львові розкрили схему допомоги ухилянтам
Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: Львівська прокуратура
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Львові правоохоронці затримали організаторів схеми для ухилянтів, серед яких співробітник поліції. За 18 тисяч доларів зловмисники здійснювали незаконну переправку військовозобов’язаних через кордон.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура у четвер, 12 вересня.

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Переправляли ухилянтів за кордон

Прокуратура повідомила про підозру співробітнику Управління патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції та місцевому мешканцю.

Їм інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Слідство встановило, що підозрювані налагодили схему нелегального виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Чоловіки обіцяли надати пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України. Йшлося про оформлення військовозобов’язаного підмінним водієм рейсового автобусу. За свої послуги фігуранти брали 18 тисяч доларів США.

Гарантією вдалого перетину кордону була оплата частинами. Частину обумовленої суми військовозобов’язаний сплачував у якості авансу, решту — вже після перетину держкордону.

Чоловіків затримали в порядку під час отримання 10 000 доларів США. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також правоохоронця відсторонено від займаної посади.

затримання підозрювання
Затримання підозрюваного. Фото: Львівська прокуратура
гроші
Вилучені гроші. Фото: Львівська прокуратура

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