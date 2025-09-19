Видео
Во Львове представили роботизированный комплекс для ВСУ

Во Львове представили роботизированный комплекс для ВСУ

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 15:37
Во Львове представили дистанционно управляемую машину для ВСУ
Дистанционно управляемая самоходная бронированная платформа UNEX UGV. Фото: Минобороны

Во Львове представили дистанционно управляемую машину-амфибию UNEX UGV для Вооруженных сил Украины. Ее уникальность заключается, в частности, и в том, что ее заряда хватает на 6 часов передвижения.

Об этом рассказал журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке руководитель компании "Беспилотные наземные решения" Николай Козлов во время инвестсаммита Defense Tech Valley во Львове в пятницу, 19 сентября.

Читайте также:
Робот для ЗСУ Львів
Беспилотная платформа UNEX UGV. Фото: Минобороны

Во Львове презентовали роботизированный комплекс для ВСУ

Руководитель компании "Беспилотные наземные решения" Николай Козлов рассказал, что дистанционно управляемая машина-амфибия UNEX UGV может выполнять операции на расстоянии 30 км. А ее заряда хватает на 6 часов передвижения.

По его словам, первое ее назначение — это перевозка груза, подвоз, возможно, боевых комплектов (БК) или интеграция с любыми другими комплексами, которые нужны военным или гражданским, потому что это двойного назначения платформа.

"Эта машина полностью электрическая, то есть она имеет низкий уровень шума, меньший тепловой след. И это также одна из особенностей, возможно, даже и преимущество", — отметил Козлов.

В то же время соучредитель компании Aerobavovna Юрий Висовень рассказал об аэростатах, которые позволяют подниматься на 500-700 метров, ретранслировать связь и вести разведку на расстояние до 80 километров.

"Они кодифицированы, их закупает украинская армия, различные подразделения пользуются. Это помогает дронам летать дальше, помогает нашим ребятам иметь связь там, где по-другому ее сложно получить. За семь минут ты его можешь развернуть в местах, где ты не хочешь проводить более семи минут", — проинформировал Висовень.

Напомним, что в апреле 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины дистанционно управляемую самоходную бронированную платформу UNEX UGV украинского производства.

По данным Минобороны, самоходная платформа построена на специальном шасси, которое обеспечивает исключительную мобильность в самых сложных условиях. Платформа легко передвигается по воде, плавням, болоту, трясине, песку, сложной поверхности и льду.

Распределение веса между осями и широкие шины создают давление на поверхность меньшее, чем нога пехотинца. Благодаря этому платформа не активирует мины, предназначенные для поражения автомобильной и бронированной техники. Во время демонстрации бронеамфибия проехала по керамической тарелке и чашке с кофе, не повредив их.

Недавно мы сообщали, что наземный роботизированный комплекс одной из бригад ВСУ осуществил успешную эвакуацию раненого военного.

Также мы информировали, что в украинской разведке показали, как робот "Ярость" уничтожает россиян из пулемета.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
