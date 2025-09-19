У Львові представили дистанційно керовану машину для ЗСУ

Дистанційно керована самохідна броньована платформа UNEX UGV. Фото: Міноборони

У Львові представили дистанційно керовану машину-амфібію UNEX UGV для Збройних сил України. Її унікальність полягає, зокрема, й у тому, що її заряду вистачає на 6 годин пересування.

Про це розповів журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці керівник компанії "Безпілотні наземні рішення" Микола Козлов під час інвестсаміту Defense Tech Valley у Львові у п'ятницю, 19 вересня.

Безпілотна платформа UNEX UGV. Фото: Міноборони

У Львові презентували роботизований комплекс для ЗСУ

Керівник компанії "Безпілотні наземні рішення" Микола Козлов розповів, що дистанційно керована машина-амфібія UNEX UGV може виконувати операції на відстані 30 км. А її заряду вистачає на 6 годин пересування.

За його словами, найперше її призначення — це перевезення вантажу, підвезення, можливо, бойових комплектів (БК) або інтеграція з будь-якими іншими комплексами, які потрібні військовим або цивільним, тому що це платформа подвійного призначення.

"Ця машина повністю електрична, тобто вона має низький рівень шуму, менший тепловий слід. І це також одна з особливостей, можливо, навіть і перевага", — зазначив Козлов.

Водночас співзасновник компанії Aerobavovna Юрій Висовень розповів про аеростати, які дозволяють підійматися на 500-700 метрів, ретранслювати зв’язок та вести розвідку на відстань до 80 кілометрів.

"Вони кодифіковані, їх закуповує українська армія, різні підрозділи користуються. Це допомагає дронам літати далі, допомагає нашим хлопцям мати зв'язок там, де по-іншому його складно отримати. За сім хвилин ти його можеш розгорнути в місцях, де ти не хочеш проводити більш ніж сім хвилин", — поінформував Висовень.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони України дистанційно керовану самохідну броньовану платформу UNEX UGV українського виробництва.

За даними Міноборони, самохідна платформа побудована на спеціальному шасі, яке забезпечує виняткову мобільність у найскладніших умовах. Платформа легко пересувається по воді, плавнях, болоту, трясовині, піску, складній поверхні та кризі.

Розподіл ваги між осями й широкі шини створюють тиск на поверхню менший, ніж нога піхотинця. Завдяки цьому платформа не активує міни, призначені для ураження автомобільної та броньованої техніки. Під час демонстрації бронеамфібія проїхала по керамічній тарілці і чашці з кавою, не пошкодивши їх.

