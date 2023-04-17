Во Львове презентуют коллекцию писанок с мариупольскими мотивами

Писанка с мариупольским мотивом. Фото: Мариупольский городской совет

Завтра, 18 апреля, во Львове представят писанки с мотивами Мариуполя. Выставка состоится в Святопокровском женском монастыре.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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"В 13 городах Украины мариупольцы изготовляли оригинальные писанки к Пасхе. Результатом их творчества и усердия стала экспозиция "Вера в Возрождение", — говорится в сообщении.

Коллекция писанок с мариупольскими мотивами будет представлена сначала в Святопокровском женском монастыре. После этого их передадут в Музей писанок в городе Коломыя.

После открытия участники мероприятия обсудят культуру и историю Мариуполя и пути культурной деоккупации.

Выставка начнется завтра, 18 апреля, в 14:00.

Писанка с мариупольским мотивом. Фото: Мариупольский городской совет

Писанка с мариупольским мотивом. Фото: Мариупольский городской совет

Писанка с мариупольским мотивом. Фото: Мариупольский городской совет

Писанка с мариупольским мотивом. Фото: Мариупольский городской совет

Напомним, в этом году мариупольцы праздновали Пасху в разных городах и странах из-за помешанного соседа. Однако городские власти поделились фото по мирному празднованию Воскресения Христова в Мариуполе прошлых лет.

Также мы писали, что недавно мэр Мариуполя Вадим Бойченко объяснил, почему Мариуполь был не готов к войне. Местные власти Мариуполя не предупреждали о грядущей войне даже за неделю до вторжения. А готовиться к войне нужно было все 30 лет независимости и на уровне государства.