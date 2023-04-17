У Львові презентують колекцію писанок з маріупольськими мотивами

Писанка з маріупольським мотивом. Фото: Маріупольська міська рада

Завтра, 18 квітня, у Львові презентують писанки з мотивами Маріуполя. Виставка відбудеться Святопокровському жіночому монастирі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Читайте також:

Деталі

"У 13 містах України маріупольці виготовляли оригінальні писанки до Великодня. Результатом їх творчості та старанності стала експозиція "Віра у Відродження", — йдеться у повідомленні.

Колекція писанок з маріупольськими мотивами буде представлена спочатку в Святопокровському жіночому монастирі. Після цього їх передадуть до Музею писанок у місті Коломия.

Після відкриття учасники заходу обговорять культуру та історію Маріуполя та шляхи культурної деокупації.

Виставка розпочнеться завтра, 18 квітня, о 14:00.

Писанка з маріупольським мотивом. Фото: Маріупольська міська рада

Писанка з маріупольським мотивом. Фото: Маріупольська міська рада

Писанка з маріупольським мотивом. Фото: Маріупольська міська рада

Писанка з маріупольським мотивом. Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, цьогоріч маріупольці святкували Великдень у різних містах та країнах через схибленого сусіда. Однак міська влада поділилася фото з мирного святкування Воскресіння Христового у Маріуполі минулих років.

Також ми писали, що нещодавно міський голова Маріуполя Вадим Бойченко пояснив, чому Маріуполь був не готовий до війни. Місцеву владу Маріуполя не попереджали про майбутню війну навіть за тиждень до вторгнення. А готуватися до війни треба було всі 30 років незалежності і на рівні держави.