Во Львове презентовали уникальную футбольную команду военных с ампутациями

Игроки футбольного клуба Pokrova Lviv AMP. Фото: Управління спорту Львова

Во Львове 20 января представили футбольный клуб Pokrova Lviv AMP. Это команда военных, потерявших конечности. Уже скоро они отправятся на международный турнир.

Об этом говорится в эфире телеканала "Еспресо".

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Кто создал команду военных

ФК Pokrova Lviv AMP — первый футбольный клуб в Украине, созданный из военных, получивших ампутации в результате боевых действий.

Инициаторами создания команды являются отцы монашеского ордена салезиан имени святого Иоанна Боско Украинской греко-католической церкви. Известно, что в команде 14 игроков, которые уже прошли лечение и находятся на реабилитации.

Первая игра футболистов-ветеранов

Первая игра команды прошла 12 сентября. Совсем скоро они отправятся на международный турнир.

Клуб — базовая команда Национальной сборной Украины по футболу с ампутацией конечностей. Они осенью заняли второе место в Лиге наций-2023.

"Это банальная вещь, когда ты хочешь максимально удалиться от депрессивного состояния и тебе нужно себя чем-то занять. Заняться футболом — хороший вариант. Ведь у тебя всегда есть физическая нагрузка, мы имеем и тактические занятия", — отметил игрок ФК "Покрова" Валентин Осовский.

Ранее мы сообщали, что бойцы ацвардии провели внутренний переходной Кубок командира 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ по футболу — такие мероприятия помогают личному составу эмоционально разгрузиться и провести время с позитивом.

Напомним, что 14 января в зоне боевых действий на востоке Украины погиб военнослужащий Анатолий Синкевич. Он был верным болельщиком киевского "Динамо".