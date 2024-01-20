Во Львове презентовали уникальную футбольную команду военных с ампутациями
Во Львове 20 января представили футбольный клуб Pokrova Lviv AMP. Это команда военных, потерявших конечности. Уже скоро они отправятся на международный турнир.
Об этом говорится в эфире телеканала "Еспресо".
Кто создал команду военных
ФК Pokrova Lviv AMP — первый футбольный клуб в Украине, созданный из военных, получивших ампутации в результате боевых действий.
Инициаторами создания команды являются отцы монашеского ордена салезиан имени святого Иоанна Боско Украинской греко-католической церкви. Известно, что в команде 14 игроков, которые уже прошли лечение и находятся на реабилитации.
Первая игра футболистов-ветеранов
Первая игра команды прошла 12 сентября. Совсем скоро они отправятся на международный турнир.
Клуб — базовая команда Национальной сборной Украины по футболу с ампутацией конечностей. Они осенью заняли второе место в Лиге наций-2023.
"Это банальная вещь, когда ты хочешь максимально удалиться от депрессивного состояния и тебе нужно себя чем-то занять. Заняться футболом — хороший вариант. Ведь у тебя всегда есть физическая нагрузка, мы имеем и тактические занятия", — отметил игрок ФК "Покрова" Валентин Осовский.
Ранее мы сообщали, что бойцы ацвардии провели внутренний переходной Кубок командира 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ по футболу — такие мероприятия помогают личному составу эмоционально разгрузиться и провести время с позитивом.
Напомним, что 14 января в зоне боевых действий на востоке Украины погиб военнослужащий Анатолий Синкевич. Он был верным болельщиком киевского "Динамо".
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