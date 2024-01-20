У Львові презентували унікальну футбольну команду військових з ампутаціями

Гравці футбольного клубу Pokrova Lviv AMP. Фото: Управління спорту Львова

У Львові 20 січня представили футбольний клуб Pokrova Lviv AMP. Це команда військових, які втратили кінцівки. Вже скоро вони вирушать на міжнародний турнір.

Про це говориться в етері телеканалу "Еспресо".

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Хто створив команду військових

ФК Pokrova Lviv AMP — перший футбольний клуб в Україні, створений з військових, які отримали ампутації внаслідок бойових дій.

Ініціаторами створення команди є отці чернечого ордену салезіян імені святого Івана Боско Української греко-католицької церкви. Відомо, що наразі в команді 14 гравців, які вже пройшли лікування і перебувають на реабілітації.

Перша гра футболістів-ветеранів

Перша гра команди відбулася 12 вересня. Зовсім скоро вони вирушать на міжнародний турнір

Клуб є базовою командою Національної збірної України з футболу з ампутацією кінцівок. Вони восени посіли друге місце в Лізі націй-2023.

"Це банальна річ, коли ти хочеш максимально віддалитися від депресивного стану і тобі треба себе чимось зайняти. Зайнятися футболом — хороший варіант. Адже в тебе завжди є фізичне навантаження, ми маємо й тактичні заняття", — зазначив гравець ФК "Покрова" Валентин Осовський.

Раніше ми повідомляли, що бійці ацвардії провели внутрішні перехідний Кубок командира 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ з футболу — такі заходи допомагають особовому складу емоційно розвантажитися й провести час із позитивом.

Нагадуємо, що 14 січня в зоні бойових дій на сході України загинув військовослужбовець Анатолій Сінкевич. Він був вірним вболівальником київського "Динамо".