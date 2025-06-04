Львовский пограничник помог вывезти валюту за взятку и получил приговор суда

Пограничники Украины на пункте пропуска. Иллюстративное фото: ГПСУ

Львовский районный суд вынес приговор работнику Государственной пограничной службы. Его признали виновным в получении взятки за содействие незаконному вывозу валюты за границу.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Судя по материалам дела, обвиняемый, будучи начальником кинологической группы отделения инспекторов пограничной службы получил взятку в размере 2000 евро за обеспечение беспрепятственного вывоза 200 тысяч евро, не декларируя их.

Обвиняемый признал свою вину в суде и рассказал, что предложил свои услуги мужчине, который планировал незаконно вывезти валюту за границу. За эту услугу он требовал 1% от суммы. В результате дважды было вывезено по 100 тысяч евро в Польшу. После получения второй взятки обвиняемый был задержан.

Что решил суд

Судья рассмотрев все материалы дела и учитывая заявление обвиняемого о направлении уплаченных 242 тысяч гривен залога на поддержку Вооруженных Сил Украины, признала его виновным во взяточничестве. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 93,5 тысячи гривен. Полученные взяткой деньги были конфискованы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области военный требовал взятку с мужчины с эпилепсией за оформление заключения ВВК о непригодности. Однако его поймали с поличным.

А в Черновцах вынесли приговор военнослужащему, который трижды получал взятки за выдачу повесток с поддельными данными. Ему в суде назначили наказание в виде штрафа.