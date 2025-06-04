Львовский пограничник помог вывезти валюту за взятку и получил приговор суда

Во Львове пограничника судили за взятку — помог вывезти валюту
Львовский районный суд вынес приговор работнику Государственной пограничной службы. Его признали виновным в получении взятки за содействие незаконному вывозу валюты за границу.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Судя по материалам дела, обвиняемый, будучи начальником кинологической группы отделения инспекторов пограничной службы получил взятку в размере 2000 евро за обеспечение беспрепятственного вывоза 200 тысяч евро, не декларируя их.
Обвиняемый признал свою вину в суде и рассказал, что предложил свои услуги мужчине, который планировал незаконно вывезти валюту за границу. За эту услугу он требовал 1% от суммы. В результате дважды было вывезено по 100 тысяч евро в Польшу. После получения второй взятки обвиняемый был задержан.
Что решил суд
Судья рассмотрев все материалы дела и учитывая заявление обвиняемого о направлении уплаченных 242 тысяч гривен залога на поддержку Вооруженных Сил Украины, признала его виновным во взяточничестве. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 93,5 тысячи гривен. Полученные взяткой деньги были конфискованы.
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