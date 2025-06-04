Львівський прикордонник допоміг вивезти валюту за хабар і отримав вирок суду

Прикордонники України на пункті пропуску. Ілюстративне фото: ДПСУ

Львівський районний суд виніс вирок працівникові Державної прикордонної служби. Його визнали винним в отриманні хабаря за сприяння незаконному вивезенню валюти за кордон.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Судячи з матеріалів справи, обвинувачений, бувши начальником кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби отримав хабар у розмірі 2000 євро за забезпечення безперешкодного вивезення 200 тисяч євро, не декларуючи їх.

Обвинувачений визнав свою провину в суді та розповів, що запропонував свої послуги чоловікові, який планував незаконно вивезти валюту за кордон. За цю послугу він вимагав 1% від суми. У результаті двічі було вивезено по 100 тисяч євро до Польщі. Після отримання другого хабаря обвинувачений був затриманий.

Що вирішив суд

Суддя розглянувши всі матеріали справи та врахувавши заяву обвинуваченого про скерування сплачених 242 тисяч гривень застави на підтримку Збройних Сил України, визнала його винним у хабарництві. Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 93,5 тисячі гривень. Отримані хабарем гроші були конфісковані.

Раніше повідомлялось, що на Одещині військовий вимагав хабар з чоловіка з епілепсією за оформлення висновку ВЛК про непридатність. Однак його піймали на гарячому.

А у Чернівцях винесли вирок військовослужбовцю, який тричі отримував хабарі за видачу повісток із підробленими даними. Йому в суді призначили покарання у вигляді штрафу.