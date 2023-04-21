Во Львове посвятили фонтан погибшему защитнику Да Винчи

Герой Украины Да Винчи Дмитрий Коцюбайло. Фото: galka.if.

Фонтан на площади Галицкой во Львове посвятят погибшему Герою Украины Да Винчи Дмитрию Коцюбайло и всем участникам российско-украинской войны.

Соответствующее решение было утверждено на заседании исполнительного комитета ЛГС.

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У фонтана планируют установить мемориальную информационную таблицу о посвящении погибшему бойцу Да Винчи. Обновленный фонтан будет открыт 21 апреля.

Реконструированный фонтан на пл. Галицкой во Львове. Фото: Владимир Луцишин

Согласно решению исполнительного комитета Львовского горсовета, на фонтане на площади Галицкой 2 установят пояснительную таблицу, которая будет информировать о посвящении фонтана Герою Украины Дмитрию Да Винчи Коцюбайло.

Напомним, легендарный военный Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи, погиб 7 марта в бою под Бахмутом. В свое время он получил высшую государственную награду — звание Героя Украины и был одним из самых молодых героев Украины. Ему было 27 лет.

Также, мы писали, что на войне погиб участник известной украинской рок-группы. Он был участником популярной рок-группы SilverTown из Каменской.