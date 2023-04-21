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У Львові присвятили фонтан загиблому захиснику Да Вінчі

21 квітня 2023 11:46
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові присвятили фонтан загиблому захиснику Да Вінчі
Герой України Да Вінчі Дмитро Коцюбайло. Фото: galka.if.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Фонтан на площі Галицькій у Львові присвятять загиблому Герою України Да Вінчі Дмитру Коцюбайлу та всім учасникам російсько-української війни.

Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчаного комітету ЛМР.

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Біля фонтану планують встановити меморіальну інформаційну таблицю про присвяту загиблому бійцю Да Вінчі. Оновлений фонтан відкриють 21 квітня. 

Реконструйований фонтан на пл. Галицькій у Львові. Фото: Володимир Луцишин
Реконструйований фонтан на пл. Галицькій у Львові. Фото: Володимир Луцишин

Згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міськради, на фонтані на площі Галицькій, 2 встановлять пояснювальну таблицю, що інформуватиме про присвяту фонтану Герою України Дмитру Да Вінчі Коцюбайлу.

Нагадаємо, легендарний військовий Дмитро Коцюбайло, відомий як Да Вінчі загинув 7 березня у бою під Бахмутом. Свого часу він отримав найвищу державну нагороду — звання Героя України і був одним з наймолодших героїв України. Йому  було 27 років.

Також, ми писали, що на війні загинув учасник відомого українського рок-гурту. Він був учасником популярного рок-гурту SilverTown з Кам'янського.

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