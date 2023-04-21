У Львові присвятили фонтан загиблому захиснику Да Вінчі

Герой України Да Вінчі Дмитро Коцюбайло. Фото: galka.if.

Фонтан на площі Галицькій у Львові присвятять загиблому Герою України Да Вінчі Дмитру Коцюбайлу та всім учасникам російсько-української війни.

Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчаного комітету ЛМР.

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Реконструйований фонтан на пл. Галицькій у Львові. Фото: Володимир Луцишин

Згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міськради, на фонтані на площі Галицькій, 2 встановлять пояснювальну таблицю, що інформуватиме про присвяту фонтану Герою України Дмитру Да Вінчі Коцюбайлу.

Нагадаємо, легендарний військовий Дмитро Коцюбайло, відомий як Да Вінчі загинув 7 березня у бою під Бахмутом. Свого часу він отримав найвищу державну нагороду — звання Героя України і був одним з наймолодших героїв України. Йому було 27 років.

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