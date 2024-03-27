Во Львове приостанавливают отопительный сезон — горсовет назвал дату

Человек держит руки возле радиатора. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Во Львове объявили о приостановке отопительного сезона со вторника, 28 марта. Причиной тому стало значительное повышение температуры воздуха в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в среду, 27 марта.

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Приостановка отопительного сезона во Львове

В горсовете отметили, что ввиду высоких показателей средней температуры воздуха во Львове в городе приостанавливают отопительный сезон с 28 марта. В то же время госучреждения, в частности школы, садики, больницы, смогут получать отопление с помощью писем-обращений о необходимости.

В горсовете отметили, что в случае снижения температуры и ухудшения погодных условий отопление будет возобновлено.

"Пока отопительный сезон не заканчиваем, а только приостанавливаем, учитывая повышение температуры. Вместе с тем руководство Львовтеплоэнерго должно проводить ежедневный мониторинг температуры наружного воздуха и, в случае снижения температуры подача отопления будет восстановлена", — отметил директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Орест Тимчишин.

В горсовете напомнили, что завершение отопительного сезона станет возможным, если в течение трех дней среднесуточная температура составит более +8 °C.

Напомним, в Киеве местные власти также планируют завершить отопительный сезон 28 марта. Учитывая существенное потепление, прогнозируемое синоптиками, это вполне возможно сделать.

Добавим, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что также решил раньше закончить отопительный сезон в городе, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. Также отапливать дома в конце марта перестанут и в Херсоне.