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У Львові призупиняють опалювальний сезон — міськрада назвала дату

27 березня 2024 14:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Львові призупиняють опалювальний сезон — міськрада назвала дату
Людина тримає руки біля радіатора. Ілюстративне фото: РБК-Україна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Львові оголосили про призупинення опалювального сезону з вівторка, 28 березня. Причиною цьому стало значне підвищення температури повітря в регіоні. 

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у середу, 27 березня.

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Призупинення опалювального сезону у Львові

У міськраді вказали, що зважаючи на високі показники середньої температури повітря у Львові, в місті призупиняють опалювальний сезон з 28 березня. Водночас держустанови, зокрема школи, садочки, лікарні зможуть отримувати опалення за допомогою листів-звернень про необхідність.

В міськраді наголосили, що у випадку зниження температури та погіршення погодних умов, опалення буде відновлено.

"Наразі опалювальний сезон не закінчуємо, а лише призупиняємо, з огляду на підвищення температури. Натомість керівництво Львівтеплоенерго має проводити щоденний моніторинг температури зовнішнього повітря і, в разі зниження температури, подача опалення буде відновлено", — зауважив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Орест Тимчишин.

У міськраді нагадали, що завершення опалювального сезону стане можливим, якщо протягом трьох днів середньодобова температура буде становити понад +8 °C.

Нагадаємо, у Києві місцева влада також планує завершити опалювальний сезон 28 березня. Враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики, це цілком можливо зробити.

Додамо, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що також вирішив раніше закінчити опалювальний сезон у місті, аби зменшити навантаження на енергосистему. Також опалювати будинки вкінці березня перестануть і в Херсоні.

комунальні послуги
опалювальний сезон
Львів
Львівська область

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