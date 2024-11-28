Взрывы во Львовской области 28 ноября — работает ПВО

На Львовщине прогремели взрывы — в городе работает ПВО
28 ноября 2024 08:31
взрывы
Взрывы во Львовской области прозвучали утром 28 ноября. Российские войска атакуют ракетами, в городе работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
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Взрывы во Львове 28 ноября
В 08:24 Садовый сообщил, что на территории Львовской области было зафиксировано движение ракет.
В то же время депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич добавил, что в области работала противовоздушная оборона.
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