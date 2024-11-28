Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Львовщине прогремели взрывы — в городе работает ПВО arrow

На Львовщине прогремели взрывы — в городе работает ПВО

28 ноября 2024 08:31
Карина Приходько - Редактор
Взрывы во Львовской области 28 ноября — работает ПВО
взрывы
Карина Приходько - Редактор

Взрывы во Львовской области прозвучали утром 28 ноября. Российские войска атакуют ракетами, в городе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Читайте также:

Взрывы во Львове 28 ноября

В 08:24 Садовый сообщил, что на территории Львовской области было зафиксировано движение ракет.

взрывы во Львовской области 28 ноября
Скриншот сообщения Андрея Садового

В то же время депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич добавил, что в области работала противовоздушная оборона.

null
Скриншот сообщения Игоря Зинкевича

Дополняется...

Львов взрыв обстрелы ПВО ракетный удар

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:05 Теракт в Новой Каховке — россияне взорвали автобус с гражданскими

08:54 Оккупанты ударили по Луцку — часть города без света

08:48 Обломки упали в одном из районов Киева — какие последствия

08:44 Субсидии для ВПЛ — что изменится для переселенцев с 1 декабря

Срочная новость

08:31 На Львовщине прогремели взрывы — в городе работает ПВО

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

08:30 Какие ошибки допускают предприятия при бронировании работников

08:24 В Хмельницком раздались мощные взрывы — город под атакой ракет

08:19 В Ивано-Франковске прогремели мощные взрывы

08:19 В Киеве раздались повторные взрывы — в небе вражеские ракеты

08:14 Ермак заявил, что Россия делала запас ракет для ударов по Украине

09:05 Теракт в Новой Каховке — россияне взорвали автобус с гражданскими

08:54 Оккупанты ударили по Луцку — часть города без света

08:48 Обломки упали в одном из районов Киева — какие последствия

08:44 Субсидии для ВПЛ — что изменится для переселенцев с 1 декабря

Срочная новость

08:31 На Львовщине прогремели взрывы — в городе работает ПВО

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

08:30 Какие ошибки допускают предприятия при бронировании работников

08:24 В Хмельницком раздались мощные взрывы — город под атакой ракет

08:19 В Ивано-Франковске прогремели мощные взрывы

08:19 В Киеве раздались повторные взрывы — в небе вражеские ракеты

08:14 Ермак заявил, что Россия делала запас ракет для ударов по Украине

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

Text

13:44 Коррупция среди ректоров — нардеп заявил о возможных арестах

Text

13:00 США принудят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

Text

11:11 Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

Text

09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году