Взрывы во Львовской области 28 ноября — работает ПВО

взрывы

Взрывы во Львовской области прозвучали утром 28 ноября. Российские войска атакуют ракетами, в городе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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Взрывы во Львове 28 ноября

В 08:24 Садовый сообщил, что на территории Львовской области было зафиксировано движение ракет.

Скриншот сообщения Андрея Садового

В то же время депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич добавил, что в области работала противовоздушная оборона.

Скриншот сообщения Игоря Зинкевича

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