Вибухи у Львівській області 28 листопада — працює ППО

вибухи

Вибухи у Львській області пролунали зранку 28 листопада. Російські війська атакують ракетами, в місті працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Вибухи у Львові 28 листопада

О 08:24 Садовий повідомив, що на території Львівської області зафіксували рух ракет. Він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях до відбою.

Скриншот допису Андрія Садового

Водночас депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич додав, що в області працювала протиповітряна оборона.

Скриншот допису Ігоря Зінкевича

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