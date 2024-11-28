Вибухи у Львівській області 28 листопада — працює ППО

На Львівщині прогриміли вибухи — в місті працює ППО
28 листопада 2024 08:31
вибухи
Вибухи у Львській області пролунали зранку 28 листопада. Російські війська атакують ракетами, в місті працює протиповітряна оборона.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
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О 08:24 Садовий повідомив, що на території Львівської області зафіксували рух ракет. Він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях до відбою.
Водночас депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич додав, що в області працювала протиповітряна оборона.
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