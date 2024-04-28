Во Львове прошла акция в поддержку пленных

Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в воскресенье, 28 апреля, прошла акция в поддержку пленных. В центре города собрались сотни человек.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку пленных во Львове

Люди держали в руках таблички с надписями:

"Плен убивает";

"Будь голосом пленных";

"Free Azov" и другими.

Ветераны, волонтеры и неравнодушные граждане поддерживают военнопленных.

Одна из женщин, которая приняла участие в акции рассказала, что в плену российских оккупантов находится ее парень. Юлия говорит, что от освобожденных пленных она знает, что мужчина жив.

Женщина, принявшая участие в акции. Фото: Новини.LIVE

Еще одна женщина — Анна — рассказала, что пришла с сыном на акцию, ведь ее муж уже третью весну находится в российском плену. По ее словам, военный из морской пехоты. Последнюю весть о нем она слышала от освобожденного пленного, который рассказал, что военный жив, однако у него плохое состояние здоровья.

Женщина, принявшая участие в акции. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в столице 28 апреля прошла акция FreeAzov в поддержку военнопленных. Киевляне стояли вдоль дороги с плакатами в центре города и призывали вернуть украинских воинов домой.

Также в Харькове горожане собрались на акцию поддержки украинских военнопленных. Участники призывали не забывать о воинах и способствовать их скорейшему освобождению.