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Во Львове прошла акция в поддержку пленных

28 апреля 2024 17:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове прошла акция в поддержку пленных
Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове в воскресенье, 28 апреля, прошла акция в поддержку пленных. В центре города собрались сотни человек.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку пленных во Львове

Люди держали в руках таблички с надписями:

  • "Плен убивает";
  • "Будь голосом пленных";
  • "Free Azov" и другими.

Ветераны, волонтеры и неравнодушные граждане поддерживают военнопленных.

Одна из женщин, которая приняла участие в акции рассказала, что в плену российских оккупантов находится ее парень. Юлия говорит, что от освобожденных пленных она знает, что мужчина жив.

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Женщина, принявшая участие в акции. Фото: Новини.LIVE 

Еще одна женщина — Анна — рассказала, что пришла с сыном на акцию, ведь ее муж уже третью весну находится в российском плену. По ее словам, военный из морской пехоты. Последнюю весть о нем она слышала от освобожденного пленного, который рассказал, что военный жив, однако у него плохое состояние здоровья.

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Женщина, принявшая участие в акции. Фото: Новини.LIVE 

Напомним, в столице 28 апреля прошла акция FreeAzov в поддержку военнопленных. Киевляне стояли вдоль дороги с плакатами в центре города и призывали вернуть украинских воинов домой.

Также в Харькове горожане собрались на акцию поддержки украинских военнопленных. Участники призывали не забывать о воинах и способствовать их скорейшему освобождению.

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Львов
Украина
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пленные

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