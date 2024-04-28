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У Львові пройшла акція на підтримку полонених

28 квітня 2024 17:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові пройшла акція на підтримку полонених
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові у неділю, 28 квітня, пройшла акція на підтримку полонених. У центрі міста зібралися сотні людей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція на підтримку полонених у Львові

Люди тримали в руках таблички з написами:

  • "Полон вбиває";
  • "Будь голосом полонених";
  • Free Azov та іншими.

Ветерани, волонтери та небайдужі громадяни підтримують військовополонених. 

Одна з жінок, яка взяла участь в акції, розповіла, що в полоні російських окупантів перебуває її хлопець. Юлія каже, що від звільнених полонених вона знає, що чоловік живий.

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Жінка, яка взяла участь в акції. Фото: Новини.LIVE

Ще одна жінка — Анна — розповіла, що прийшла з сином на акцію, адже її чоловік вже третю весну перебуває в російському полоні. За її словами, військовий з морської піхоти. Останню звістку про нього вона чула від звільненого полоненого, який розповів, що військовий живий, однак в нього поганий стан здоров'я.

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Жінка, яка взяла участь в акції. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у столиці 28 квітня відбулася акція FreeAzov на підтримку військовополонених. Кияни стояли вздовж дороги з плакатами в центрі міста й закликали повернути українських воїнів додому.

Також у Харкові містяни зібралися на акцію підтримки українських військовополонених. Учасники закликали не забувати про воїнів та сприяти їхньому швидкому звільненню.

війна
Львів
Україна
акція
військові
полонені

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