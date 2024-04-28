У Львові пройшла акція на підтримку полонених
У Львові у неділю, 28 квітня, пройшла акція на підтримку полонених. У центрі міста зібралися сотні людей.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція на підтримку полонених у Львові
Люди тримали в руках таблички з написами:
- "Полон вбиває";
- "Будь голосом полонених";
- Free Azov та іншими.
Ветерани, волонтери та небайдужі громадяни підтримують військовополонених.
Одна з жінок, яка взяла участь в акції, розповіла, що в полоні російських окупантів перебуває її хлопець. Юлія каже, що від звільнених полонених вона знає, що чоловік живий.
Ще одна жінка — Анна — розповіла, що прийшла з сином на акцію, адже її чоловік вже третю весну перебуває в російському полоні. За її словами, військовий з морської піхоти. Останню звістку про нього вона чула від звільненого полоненого, який розповів, що військовий живий, однак в нього поганий стан здоров'я.
Нагадаємо, у столиці 28 квітня відбулася акція FreeAzov на підтримку військовополонених. Кияни стояли вздовж дороги з плакатами в центрі міста й закликали повернути українських воїнів додому.
Також у Харкові містяни зібралися на акцію підтримки українських військовополонених. Учасники закликали не забувати про воїнів та сприяти їхньому швидкому звільненню.
Читайте Новини.LIVE!