Акция в поддержку пленных "азовцев" во Львове 9 июня

Во Львове прошла акция в поддержку пленных бойцов Азова
Во Львове в воскресенье, 9 июня, прошла акция в поддержку военнопленных бойцов полка "Азов". Люди еще раз собрались, чтобы напомнить о защитниках в российской неволе.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Акция в поддержку пленных "азовцев" во Львове
Неравнодушные люди держали в руках плакаты и шли по центру Львова. Даже несмотря на ухудшение погоды, они вышли в поддержку пленных.
"Не молчи! Плен убивает!" — выкрикивали участники акции.
Напомним, за предыдущий год из российского плена удалось вернуть только одну женщину-военнослужащего из полка "Азов". Остальные бойцы в течение этого времени не обменивались.
Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Украина пытается привлечь отдельного посредника по обсуждению и возвращению защитников Мариуполя из плена РФ.
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