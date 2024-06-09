Акция в поддержку пленных "азовцев" во Львове 9 июня

Акция в поддержку пленных "Азовцев" во Львове. Фото: скриншот с видео

Во Львове в воскресенье, 9 июня, прошла акция в поддержку военнопленных бойцов полка "Азов". Люди еще раз собрались, чтобы напомнить о защитниках в российской неволе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Акция в поддержку пленных "азовцев" во Львове

Неравнодушные люди держали в руках плакаты и шли по центру Львова. Даже несмотря на ухудшение погоды, они вышли в поддержку пленных.

"Не молчи! Плен убивает!" — выкрикивали участники акции.

Напомним, за предыдущий год из российского плена удалось вернуть только одну женщину-военнослужащего из полка "Азов". Остальные бойцы в течение этого времени не обменивались.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Украина пытается привлечь отдельного посредника по обсуждению и возвращению защитников Мариуполя из плена РФ.